Nordhausen. Ein 34-Jähriger ist in Nordhausen erwischt worden, als einen Container aufbrechen wollte. Die Polizei überprüft nun, ober er auch für weitere Straftaten verantwortlich ist.

Mann will in Nordhausen Container aufbrechen - und wird erwischt

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mann will in Nordhausen Container aufbrechen - und wird erwischt

Die Polizei konnte Donnerstagabend, kurz vor 22 Uhr, einen Mann auf frischer Tat überführen. Der 34-Jährige machte sich gerade an einem Container im Uthleber Weg zu schaffen und versuchte, diesen aufzubrechen. Er wurde vorläufig festgenommen.

Das ist bereits der dritte Einbruchsversuch innerhalb weniger Tage. Im Zeitraum von Mittwochabend bis Donnerstagvormittag hatten Unbekannte gewaltsam vier Container eines Einrichtungsmarktes im Uthleber Weg geöffnet. Ersten Ermittlungen zufolge erbeuteten der oder die Täter nichts.

Handrührgerät aus Fahrzeug gestohlen

Eine Nacht zuvor hatten es Unbekannte auf einen Container und ein Fahrzeug in der Halleschen Straße abgesehen. Der oder die Täter öffneten den Container auf der Rückseite eines Baumarktes gewaltsam. Gestohlen wurde auch dort nichts. Allerdings brachen die Täter in ein abgestelltes Fahrzeug ein, das ebenfalls in der Nähe des Baumarktes abgestellt war. Sie nahmen ein Handrührgerät im Wert von ungefähr 100 Euro mit.

Ob der 34-jährige Nordhäuser auch für diese Taten verantwortlich ist, muss nun im Rahmen der weiteren Ermittlungen geklärt werden.