Jena. In Jena hat ein 65-Jähriger eine Flasche von seinem Balkon geworfen. Ein Glassplitter verletzte einen Achtjährigen im Gesicht.

Mann wirft in Jena Flasche von Balkon und verletzt Achtjährigen

Eine Anzeige wegen Körperverletzung wurde am Mittwoch gegen einen 65-jährigen Mann aus Jena-Lobeda aufgenommen. Laut Polizei hatte von seinem Balkon eine Glasflasche in Richtung eines Müllkübels geworfen. Die Flasche zerschellte an dem Müllkübel und ein Splitter traf einen achtjährigen Jungen, der dabei leichte Verletzungen im Gesicht davon trug.

Einen ähnlichen Vorfall habe es am Abend auch in der Weigel-Straße gegeben. Hier habe ein 30-Jähriger eine Schnapsflasche aus dem Fenster seiner Wohnung im dritten Obergeschoss geworfen. Die Flasche habe zwei Männer, die auf der Straße liefen, nur knapp verfehlt. Die eingesetzten Polizeibeamten nahmen eine Anzeige auf. Ein Atemalkoholtest bei dem Mann ergab 2,5 Promille.