Mehrere Polizei-Einsatzwagen kamen in die Bahnhofstraße, Ecke Arnoldstraße.

Nordhausen. Ein polizeibekannter Mann löste am Donnerstag in Nordhausen einen großen Polizeieinsatz aus.

Mann zückt Messer mitten in der Stadt Nordhausen

Einen großen Polizeieinsatz hat am Donnerstagmittag ein 58-jähriger Mann in Nordhausen ausgelöst. In der Rautenstraße habe dieser mit einem Messer herumgefuchtelt und Karateübungen gemacht, außerdem habe er sich dabei entblößt, erklärte Polizeisprecherin Fränze Töpfer.

Die Beamten fixierten den Mann zunächst auf einer Sitzbank und forderten einen Rettungswagen an. Er soll bereits wegen anderer Delikte der Polizei bekannt sein. Die Polizisten entdeckten bei ihm eine manipulierte, nicht einsatzfähige Luftdruckwaffe, eine Schere und geringe Mengen an Drogen. Sie stellten die Gegenstände sicher. Ein Rettungswagen brachte den gesundheitlich angeschlagenen und offensichtlich verwirrten Mann ins Krankenhaus. Gegen ihn wurde Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz erstattet.

