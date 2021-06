Marihuana beschlagnahmt - Berauscht im Auto gestoppt

Weimar Mehrere Drogendelikte griff die Polizei in und um Weimar auf

Mehrere Drogendelikte konnte die Polizei in der Nacht zum Donnerstag ahnden. Bei der Kontrolle einer 44-jährigen polizeibekannten Frau in Weimar West wurden chemische Drogen festgestellt. In der Nordvorstadt übergab ein 38-Jähriger den Polizisten sein Marihuana. Sämtliche verbotene Substanzen wurden beschlagnahmt.

Autofahrt unter Drogeneinfluss

In Kranichfeld wurde der Fahrer eines Mitsubishis einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein mit dem 35-Jährigen durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf die Einnahme verbotener Substanzen vor Fahrtantritt.

Positiv reagierte auch der Test bei einem 22-Jährigen, der in der Straße Ackerwand in eine Kontrolle geriet. Die Weiterfahrt wurde für die kommenden Stunden untersagt.

