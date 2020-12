Masken-Verweigerer aus Bus verwiesen – Fahrzeug mit Steinen beworfen

Die Polizei in Suhl ermittel derzeit unter anderem gegen drei Männer. (Symbolbild)

Der Bus, mit dem die Männer im Alter von 24, 25 und 30 Jahren am späten Montagabend unterwegs waren, fuhr von Suhl in Richtung Friedberg. Der 24-Jährige weigerte sich eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen und wurde aus diesem Grund von einem mitfahrenden Securitymann an der nächsten Haltestelle aus dem Bus verwiesen.

Im Anschluss sollen die beiden Begleiter des 24-Jährigen den Securitymann beleidigt haben. Als sie an der nächstmöglichen Haltestelle auch den Bus verließen, soll einer der Männer einen Rucksack gegen den Kopf des Mannes geworfen haben. Anschließend flüchteten die beiden und sollen auf ihrer Flucht noch mit Steinen nach dem Mann geworfen haben.

Sie verfehlten ihn und trafen stattdessen den Bus. Die Polizei nahm mehrere Anzeigen auf und hat die Ermittlungen aufgenommen.