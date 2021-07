Medikamentendieb wird auf seiner Flucht zum Schwarzfahrer

Suhl. Ein 24-Jähriger traf nicht nur einmal die falsche Entscheidung.

Ein 24-Jähriger trat am Dienstagmorgen gleich zweimal polizeilich in Erscheinung, teilte die Polizei mit. Im Suhler Klinikum entwendete dieser in den frühen Morgenstunden zunächst eine Packung Medikamente, welche sich auf einem im Flur abgestellten Medikamentenwagen befand. Zufällig fiel dem Mann diese Verpackung bei der Suche nach seinem Geldbeutel herunter und landete direkt vor den Füßen einer Mitarbeiterin.

Nachdem der Mann auf den Diebstahl angesprochen wurde, flüchtete dieser und bestellte sich in unmittelbarer Nähe ein Taxi. An der Zieladresse angekommen, gab der 24-Jährige gegenüber dem Taxifahrer an, das geforderte Geld in seiner Wohnung holen zu müssen. Im Einvernehmen begleitete der Taxifahrer den Mann zu Fuß in Richtung dessen Wohnung.

Dieser machte jedoch flinke Füße und entzog sich so der Geldübergabe. Die Fahrtkosten beliefen sich auf knapp 60 Euro. Der 24-Jährige erhält nun mehrere Anzeigen.

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen