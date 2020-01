Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mehrere Bushäuschen zerstört - Polizei sucht dringend nach Zeugen

Mehrer Bushäuschen sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag im Landkreis Schmalkalden-Meiningen beschädigt worden. Die Scheiben wurden teilweise komplett zerstört. Betroffen sind die Bushäuschen in Meiningen/Dreißigacker, gegenüber der Fahrerlaubnisbehörde und eines Supermarktes, sowie in Meinigen in der Schillerstraße und am Platz Der Deutschen Einheit in Untermaßfeld.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Meiningen unter der Telefonnummer 03693/591-0 entgegen.

