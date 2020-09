Mehrere Motorräder in Jena angezündet

In Jena haben am Wochenende bisher Unbekannte mehrere Motorräder angezündet. Wie die Polizei am Sonntag informierte, habe am Samstagmorgen, gegen 0.15 Uhr, ein Zeuge die Polizei über ein brennendes Motorrad in der Leipziger Straße informiert.

Eine Streife bemerkte dann vor Ort zwei weitere Motorräder, die in Flammen standen. Das Feuer wurde durch die Polizeibeamten und die Feuerwehr gelöscht. Laut Polizei seien die Brände durch bisher Unbekannte vorsätzlich gelegt worden.

Einen weiteren Brand gab es am Samstagmorgen in der Hermann-Stapff-Straße. Laut Polizei hatte in einer Wohnung ein Brandmelder ausgelöst und ein Nachbar bemerkte, dass Rauch aus der Wohnung kam. Er habe die Tür eingetreten und versuchte zu löschen. Dabei sei auch die Wohnungsinhaberin wach geworden und konnte diese unverletzt verlassen.

Die zwischenzeitlich eingetroffene Feuerwehr konnte verhindern das größerer Schaden an der Wohnung entstand. Nach ersten Ermittlungen hatte in einem der Zimmer eine Matratze gebrannt.