Mehrere Unfälle wegen Glätte in Thüringen

Foto:Peter Michaelis Verkehr, Ampel, Glätte, Straßenglätte Vorsicht Rutschgefahr: Regen und Temperaturen um den Gefrierpunkt haben gestern viele Straßen und Wege in Thüringen in gefährliche Rutschbahnen verwandelt. Auch heute ist wieder mit Schnee- und Eisglätte zu rechnen.Foto: Peter Michaelis

Ilmenau In Thüringen hat es in den vergangenen Stunden wegen glatter Straßen mehrere Unfälle gegeben. So ist die A71 in Richtung Schweinfurt voll gesperrt.

Neben heftigen Windböen hat Straßenglätte am Montagmorgen in Thüringen für mehrere Unfälle gesorgt. Derzeit ist die A71 in Richtung Schweinfurt zwischen den Anschlussstellen Ilmenau-Ost und -West voll gesperrt. Hier war der Fahrer eines Lkw ins Schleudern geraten und mit seinem Gefährt anschließend in die Leitplanke gefahren. Der Mann wurde dabei verletzt. Die Autobahn wird hier demnach noch bis circa 9 Uhr voll gesperrt sein. Eine Umleitung wurde über Ilmenau und Roda eingerichtet.

Bei Suhl erwischte es einen weiteren Lkw. Hier war der Fahrer damit in den Straßengraben gerutscht. Auf der L3247 zwischen Luisenthal und Crawinkel steht am Montagmorgen der Verkehr auch still. Hier sind gleich mehrere Fahrzeuge aufgrund von Glätte liegen geblieben.

Bereits am Sonntagabend wurden zwei 19 Jahre alte Personen in der Nähe von Stadtroda bei einem Autounfall verletzt. Der Fahrer war hier laut Polizei viel zu schnell unterwegs und deshalb mit einen Baum kollidiert.