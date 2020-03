Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mehrere Verkehrsschilder beschädigt – Polizei in Weimar fahndet nach „giftgrünem“ Auto

Nach Angaben der Polizei in Weimar ereignete sich am frühen Sonntagmorgen um 3.55 Uhr in der Humboldtstraße in Fahrtrichtung Gelmeroda ein Verkehrsunfall. Demnach war aus noch unbekannten Gründen ein Auto eine Verkehrsinsel gefahren. Dabei wurden mehrere Verkehrszeichen umgefahren und dadurch beschädigt.

Nach ersten Ermittlungen wurde eines davon von dem Auto rund 50 Meter mitgeschliffen. Dann muss es der Fahrzeugführer entfernt und anschließend in den Straßengraben geworfen haben. Anhand der am Unfallort gefundenen Kleinteile, muss es sich bei dem Unfallauto um einen „giftgrünen“ Skoda gehandelt haben. Dieser müsste derzeit im Frontbereich stark beschädigt sein.