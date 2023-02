Mehrere Verletzte bei Rodel-Unfällen in Thüringen

Bei mehreren Unfällen beim Schlittenfahren wurden am Samstag im Thüringer Wald mehrere Personen zum Teil schwer verletzt.

Am Samstag ist es im Thüringer Wald zu mehreren Unfällen beim Schlittenfahren gekommen. Dabei sind offenbar mehrere Personen zum Teil schwer verletzt worden.

So stürzte laut MDR Thüringen am Nachmittag am Skilift in Schmiedefeld eine Frau beim Rodeln. Die Bergwacht rettete die Frau und brachte sie in ein Krankenhaus.

Am Abend seien drei Männer mit hoher Geschwindigkeit mit ihren Schlitten den Abhang hinab gerast und gegen ein Gebäude der Talstation geprallt. Mindestens ein Mann wurde dabei offenbar schwer verletzt. Auch er kam in ein Krankenhaus.

