Mehrere Verletzte durch Unfälle auf der A71 bei Erfurt

Erfurt. Bei zwei Unfällen sind am Montagmorgen auf der Autobahn 71 mehrere Personen verletzt worden. Es entstand ein Schaden von etwa 40.000 Euro.

Bei einem Unfall sind am Montagmorgen auf der Autobahn 71 bei Erfurt zwei Personen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war es gegen 8.50 Uhr in Fahrtrichtung Sangerhausen zum Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Lkw mit Anhänger gekommen. Zuvor habe der Lkw-Fahrer beim Spurwechsel auf die mittlere Fahrspur offenbar nicht auf den Verkehr geachtet, woraufhin der Fahrer eines Opel vergeblich versuchte die Kollision zu vermeiden und schließlich in den Anhänger krachte, bevor er auf der linken Fahrspur zum Stehen kam.

Der Gesamtschaden wird auf circa 25.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Foto: Vesselin Georgiev / Vesselin Georgiev

Durch den Aufprall erlitten der 38-jährige Opel-Fahrer und seine 32-jährige Beifahrerin leichte Verletzungen. Beide wurden zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Der Gesamtschaden wird auf circa 25.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Wegen der über alle Fahrspuren der Autobahn Richtung Sangerhausen verteilten Fahrzeugtrümmer kam es zu einer zeitweiligen Vollsperrung.

Auffahrunfall mit Verletztem

Zu einem weiteren Unfall mit einem Lkw kam es am Montag auf der A71 zwischen dem Kreuz-Erfurt und Arnstadt-Nord. Laut Polizei war ein Skoda aus bisher ungeklärter Ursache auf den Lastwagen aufgefahren und musste abgeschleppt werden. Der Autofahrer wurde zur medizinischen Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wurde auf insgesamt 15.000 Euro geschätzt. Auch hier war die Richtungsfahrbahn Schweinfurt kurzzeitig voll gesperrt.

