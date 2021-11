Bei dem Brand in Triptis wurden mehrere Menschen verletzt. (Symbolbild)

Mehrere Verletzte bei Brand in Triptiser Seniorenheim

Triptis. Nach einem Brand in einem Seniorenheim in Triptis kamen mehrere Bewohner und Betreuer ins Krankenhaus.

Bei einem Feuer in einem Seniorenheim in Triptis im Saale-Orla-Kreis sind mehrere Menschen leicht verletzt worden, wie eine Sprecherin der Polizei am Freitag mitteilte.

Demnach habe eine 86-jährige Bewohnerin in der Nacht zum Freitag ihren Hausschuh auf den heißen Herd gestellt, woraufhin es zu einer Brandentwicklung gekommen sein soll. Der Schwelbrand konnte glücklicherweise noch vor Eintreffen der Feuerwehr durch einen Mitarbeiter des Heimes mit einem Feuerlöscher eingedämmt werden, sodass es weder Schwerverletzte gab noch eine Evakuierung erfolgen musste, hieß es von der Polizei.

Allerdings wurden mehrere Bewohner und zwei Mitarbeiter, bisherigen Erkenntnissen zufolge, insgesamt 15 Personen, mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in die umliegenden Krankenhäuser transportiert. In der betroffenen Küchen entstand leichter Sachschaden.

