Mehrere Verstöße: Mann belästigt Kunden und begeht Diebstahl

Sonneberg. In Sonneberg hat ein Mann gegen mehrere Auflagen verstoßen, als er Gäste belästigte sowie Diebstahl begang.

Zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmorgen hat ein Mann mehrere Verstöße in Sonneberg begangen. Gegen 12 Uhr hat er am Samstag Gäste in einem Cafe belästigt. Anschließend ist er in einen Supermarkt gegangen und hat dort gestohlen. Daraufhin verstieß er laut Polizei gegen ein bestehendes Hausverbot in einem Drogeriemarkt und belästigte Kunden.

Der alkoholisierte Mann wurde zwar mehrmals ermahnt, zeigte jedoch keine Einsicht. Deshalb musste er von der Polizei in Gewahrsam genommen werden. Am Sonntagmorgen wurde der Mann entlassen, gegen ihn wurden mehrere Strafanzeigen erstattet.

