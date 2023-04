Mehrere Wildunfälle im Landkreis Hildburghausen

Am Mittwochmorgen verstarb ein Biber bei dem Versuch die Straße zu überqueren. (Symbolbild)

Hildburghausen. Am Mittwochmorgen prallte im Landkreis Hildburghausen ein Auto gegen einen Biber. Die Polizei weist auf eine erhöhte Gefahr von Wildtierunfällen im Frühjahr hin.

Am Mittwochmorgen befuhr ein Autofahrer die Straße von Rieth in Richtung Zimmerau, als ein Mäusebussard mit dem Fahrzeug kollidierte. Am Auto entstand ein Sachschaden. Der Vogel wurde verletzt, konnte durch die Polizeibeamten eingefangen werden und wurde zum Tierpark Suhl gebracht.

Ebenfalls am Mittwochmorgen befuhr ein Opel-Fahrer die Landstraße von Brünn kommend in Richtung Eisfeld, als plötzlich ein Biber die Straße überquerte und mit dem Auto zusammenprallte. Der Biber verendete vor Ort. Ein verantwortlicher Jagdpächter wurde kontaktiert. Am Auto entstand ein Sachschaden.

Die Polizei weist darauf hin, dass im Frühjahr ein erhöhtes Risiko von Wildunfällen besteht. Es steigt die Gefahr von Wildunfällen auf Landstraßen, meist in Waldgebieten oder entlang von Wiesen und Feldern. Vorsicht ist vor allem im Morgengrauen und in der Abenddämmerung angesagt, denn dann sind viele Tiere auf Nahrungssuche.

