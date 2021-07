Mehrere zum Teil schwer Verletzte bei Unfällen auf Thüringer Autobahnen

Erfurt Am Wochenende hat es auf Thüringens Autobahnen gleich mehrere Unfälle gegeben. Mehrere Personen wurden zum Teil schwer verletzt.

Am Wochenende hat es auf Thüringens Autobahnen mehrere Unfälle gegeben, bei denen mehrere Personen zum Teil schwer verletzt wurden. Wie die Polizei informierte, habe in der Nacht von Samstag zu Sonntag ein Autofahrer auf der A71 die Kontrolle über seinen wagen verloren. Laut Polizei kam der 32-Jährige zwischen den Anschlussstellen Erfurt-Mittelhausen und Erfurt-Stotternheim von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Fahrbahnteiler und fuhr über eine Grünfläche. Dort überschlug sich der Wagen und kam neben der Fahrbahn zum Stehen.

Bei der Unfallaufnahme gab der Fahrer an, eingeschlafen zu sein. Zudem wurde ein Atemalkoholwert von über zwei Promille ermittelt. Es wurde eine Blutprobenentnahme veranlasst und der Führerschein des 32-Jährigen wurde sichergestellt. Bei dem Unfall hatte der Mann Verletzungen erlitten, die im Erfurter Krankenhaus behandelt wurden. Der Sachschaden wurde mit rund 20.000 Euro beziffert.

A 38 musste voll gesperrt werden

Auch auf der A38 gab es am Sonntag zwischen den Anschlussstellen Leinefelde-Worbis und Heilbad Heiligenstadt am Sonntagnachmittag einen Unfall mit zwei Kleintransportern. Es kam zu einer Vollsperrung, so dass der Verkehr an der Anschlussstelle Leinefelde-Worbis von der A 38 abgeleitet wurde. Wie die Polizei informierte, waren die zwei Transporter am Nachmittag in Richtung Göttingen untewerwegs, als ein Transporterfahrer stark bremsen musste, wodurch das Fahrzeug ins Schleudern geriet und mit dem anderen Transporter kollidierte. Ein Insasse des Verursacherfahrzeuges sei dabei schwer verletzt worden. In dem anderen Fahrzeug wurde der Fahrer verletzt.

Neben Rettungsfahrzeugen kam ein Rettungshubschrauber zum Unfallort. Alle Fahrzeuginsassen beider Fahrzeuge wurden zur Untersuchung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Sieben der neun beteiligten Personen wurden anschließend wieder entlassen.

Gegen 18:30 Uhr konnte der Standstreifen der Richtungsfahrbahn frei gegeben werden, so dass der aufgestaute Verkehr an der Unfallstelle vorbei fahren konnte. Nach der Bergung der Unfallfahrzeuge und den Reinigungsarbeiten der Fahrbahn wurde gegen 20:20 Uhr die Richtungsfahrbahn Göttingen komplett frei gegeben.

Am Sonntagmorgen wurde eine Frau bei einem Unfall auf der A9 verletzt. Ein Autofahrer und seine Beifahrerin waren gegen 5 Uhr in Richtung München gefahren, als zwischen den Anschlussstellen Triptis und Dittersdorf der Fahrer aufgrund fehlender Aufmerksamkeit von der Fahrbahn abkam und mit der Mittelschutzplanke und Betonwand kollidierte. In der Folge kam das Fahrzeug auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen. Die Beifahrerin erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.