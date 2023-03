Mehrfachtäter bei Fahrraddiebstahl in Eisenach erwischt

Eisenach. Bei dem Versuch in Eisenach ein Fahrrad zu stehlen, wurden Ende Februar von der Polizei zwei Personen erwischt. Bei einem der Täter wurde eine Patrone sowie Falschgeld gefunden.

Zwei Personen machten sich am 21.02.2023 am Nordausgang des Bahnhofs in Eisenach an einem dort abgestellten Fahrrad zu schaffen. Laut der Polizei handelt es sich bei den beiden Männern im Alter von 32 und 41 Jahren um bekannte Mehrfachtäter. Der 41-Jährige hatte ausgesagt, dass er lediglich das Hinterrad des Fahrrades entwenden wollte.

Die Polizisten fanden bei seinem 32-jährigen Begleiter eine 9mm Patrone, sowie eine gefälschte 20-Euro-Banknote. Gegen beide Täter wurden Strafverfahren eingeleitet. Die beiden Beschuldigten sind schon mehrfach wegen Eigentumsdelikten und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz bei der Polizei in Erscheinung getreten.

