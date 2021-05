Mehrfamilienhaus in Südthüringen brennt seit dem Morgen - Löscharbeiten dauern an

Suhl. In Mengersgereuth-Hämmern im Landkreis Sonneberg brennt seit dem frühen Morgen ein Wohnhaus. Noch immer ist die Feuerwehr mit dem Löschen beschäftigt.

Ein Mehrfamilienhaus in Frankenblick (Landkreis Sonneberg) steht seit den Morgenstunden in Vollbrand. Das Feuer ereignete sich gegen 4.40 Uhr. Eine Zeitungsausträgerin hatte die Rettungsleitstelle informiert. Anwohner rund um die Kohlgasse im Ortsteil Mengersgereuth-Hämmern sind auf Grund der Rauchentwicklung dazu aufgefordert, Türen und Fenster geschlossen zu halten, wie ein Sprecher der Polizei am Dienstagmorgen mitteilte.

Mit Stand 10 Uhr dauern die Löscharbeiten noch immer an. Allerdings griffen die Flammen nicht auf umliegende Gebäude über.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand ist niemand durch die Flammen verletzt worden, denn zum Zeitpunkt des Brandausbruchs war niemand im Haus. Weitere Erkenntnisse zur Brandursache gab es zunächst nicht, der entsprechende Ermittler wird mit der Ursachenforschung beginnen, sobald das Gebäude nicht mehr einsturzgefährdet ist.

Der Schaden könnte sich groben Schätzungen zufolge auf etwa 50.000 Euro belaufen.

Mehrfamilienhaus brennt: Anwohner sollen Fenster und Türen schließen Mehrfamilienhaus brennt: Anwohner sollen Fenster und Türen schließen Ein Mehrfamilienhaus steht in Frankenblick im Landkreis Sonneberg seit den frühen Dienstagmorgenstunden in Vollbrand. Foto: Ittig/News5

Mehrfamilienhaus brennt: Anwohner sollen Fenster und Türen schließen Die Polizei hat Anwohner rund um die Kohlgasse im Ortsteil Mengersgereuth-Hämmern gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Foto: Ittig/News5

Mehrfamilienhaus brennt: Anwohner sollen Fenster und Türen schließen Grund ist die starke Rauchentwicklung. Foto: Ittig/News5

Mehrfamilienhaus brennt: Anwohner sollen Fenster und Türen schließen Zwei Drehleitern sind für die Löscharbeiten im Einsatz. Foto: Ittig/News5



Mehrfamilienhaus brennt: Anwohner sollen Fenster und Türen schließen Wegen der dichten Bebauung ist es für die Feuerwehr schwer, den Brand zu löschen. Foto: Ittig/News5

Mehrfamilienhaus brennt: Anwohner sollen Fenster und Türen schließen Nach derzeitigem Erkenntnisstand befand sich niemand im brennenden Gebäude, es gibt keine Verletzten. Foto: Ittig/News5

Mehrfamilienhaus brennt: Anwohner sollen Fenster und Türen schließen Erkenntnisse zur Brandursache gibt es bislang nicht. Foto: Ittig/News5

