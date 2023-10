Merkwürdiges "Ritual" auf Marktplatz in Sömmerda: Frau verliert 1500 Euro an Trickbetrügerinnen

Sömmerda. In Sömmerda wurde eine 56-Jährige Opfer von zwei Trickbetrügerinnen. Die zwei Frauen gaben sich als Wahrsagerinnen aus. Ein merkwürdiges "Ritual" sollte die Eheprobleme der Frau lösen.

In Sömmerda wurde bereits am Montag eine 56-Jährige um 1500 Euro betrogen. Wie die Polizei am Sonntag informierte, sei die Frau von zwei unbekannten Frauen angesprochen worden, die der verzweifelten 56-Jährigen versprachen, ihre Eheprobleme lösen zu können. Dafür sollte sie bei einem "Ritual" auf dem Marktplatz in Sömmerda die 1500 Euro Bargeld in ein Nachthemd einwickeln und für zwei Tage unter ihr Kopfkissen zu Hause legen.

Bei diesem Ritual hätten die zwei Betrügerinnen das Bargeld unbemerkt gegen Papiertücher ausgetauscht. Zwei Tage später gab es für die 56-Jährige das böse Erwachen. Eine Anzeige wegen Betruges wurde gegen die zwei unbekannten Frauen eingeleitet.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.