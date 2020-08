Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Messerangriff im Unstrut-Hainich-Kreis: Mehrere Menschen zum Teil schwer verletzt

Mehrere Menschen wurden am Sonntag im Unstrut-Hainich-Kreis durch einen 32-Jährigen verletzt. Wie die Polizei am Montag informierte, sei es zunächst gegen 17.30 Uhr zu einer Auseinandersetzung in einem Wettbüro in Mühlhausen gekommen. Aus unbekannten Gründen attackierte der Mann einen 35-Jährigen und habe ihn schwer verletzt.

Anschließend begab er sich zu einem nahegelegenen Imbiss, wo er einen Stuhl vom Außenbereich nach einer 53-jährigen Frau warf. Die Frau wurde verletzt. Dann griff er den 55-jährigen Imbissbetreiber mit einem Messer an, der den Angriff aber abwehren konnte. Auch ein Verkaufsschild des Imbisses blieb von den Randalen des 32-Jährigen nicht verschont.

Die hinzugerufenen Polizisten erstatteten Anzeigen gegen den unter Drogen stehenden Mann. Knapp zwei Stunden später, gegen 19.20 Uhr, löste der aus Libyen stammende Mann erneut einen Polizeieinsatz aus. Diesmal attackierte er in der Gemeinschaftsunterkunft in Obermehler unvermittelt einen 33-Jährigen mit einem Messer, als dieser mit seinem Fahrrad an ihm vorbei fuhr.

Das Opfer erlitt eine leichte Verletzung am Hals. Als der 32 Jahre alte Täter in Gewahrsam genommen werden sollte, sprang er zunächst aus einem Fenster und leistete Widerstand gegen die eingesetzten Beamten. Der Mann sei in ein psychiatrisches Krankenhaus eingeliefert worden.