Messerstecherei, Einbruch ins Shoppingcenter, Penis gezeigt: So verlief der Männertag in Thüringen

Erfurt. Das sind die Meldungen der Polizei vom Himmelfahrtstag aus Thüringen.

Der Männertag ist in Thüringen nach Angaben der Polizei relativ ruhig verlaufen.

In Weimar kam es allerdings am Abend zu einem größeren Polizeieinsatz. Aus einer Gartenanlage wurde eine Messerstecherei gemeldet. Mindestens eine Person wurde verletzt, sie haute aber aus der Klinik ab. Weitere beteiligte und umherstehende Personen konnten sich an nichts erinnern.

Einen ganz anderen Großeinsatz meldete die Polizei aus Erfurt: Eine Frau war in ein Einkaufzentrum eingebrochen. Während die Polizei den Einbruchalarm registrierte, das ganze Gebäude umstellte und einen Hubschrauber zum Einsatz brachte, schlenderte die 20-jährige Frau in aller Seelenruhe durch das Einkaufszentrum.

Mehrere stark alkoholisierte Autofahrer zog die Polizei am Donnerstag aus dem Verkehr. Besonders viel Unheil richtete eine Frau an, die zuerst in Arnstadt in einem Kreisverkehr ein anderes Auto touchierte, einfach weiterfuhr und dann auf der Autobahn mit mehreren Fahrbahnbegrenzungen und Leitplanken kollidierte.

Ein Radfahrer sorgte am Abend bei der Polizei im Erfurter Norden für einen Einsatz: Der 17-Jährige stürzte mit 1,72 Promille ohne Fremdeinwirkung vom Fahrrad. Er verletzte sich dabei leicht.

Vier junge Männer wollten sich in Erfurt kurz vor Mitternacht nicht von der Polizei kontrollieren lassen. Erst liefen sie weg, als die Polizei sie schnappte, leisteten sie Widerstand und beleidigten die Polizisten.

Ein 18-Jähriger klaute mit seinen Begleitern Bier aus dem Bollerwagen einer Wandergruppe vor einer Tankstelle in Gera. Als die Bestohlenen den Dieb auf seine Tat ansprachen, drohte er diesen und zeigte ein Messer.

Ob hier Alkohol im Spiel war, meldete die Polizei nicht: Eine Gruppe junger Männer im Alter zwischen 16 und 19 Jahren hat auf einem Greizer Spielplatz Familien belästigt. Dabei wurden nach Polizeiangaben auch verfassungswidrige Parolen gerufen und einer der jungen Leute zeigte sein Geschlechtsorgan.

Einen weiteren, diesmal handfesten Streit, meldete die Polizei aus Nordhausen: Ein unbekannter Mann, der mit einem kleinen Mädchen unterwegs war, hat einen 13-jährigen Jungen vom Rad gestoßen. Als dieser auf dem Boden lag, soll der Mann auf ihn und das Rad eingetreten haben. Der Mann soll sich nach Angaben der Polizei über das Verhalten des Jungen und seines Freundes geärgert haben.

Eine Gruppe Jugendlicher riss entlang einer Kreisstraße im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt mehr als 90 Leitpfosten aus dem Boden. Einige der Leitpfosten und ein Verkehrszeichen wurden zerstört.

Am Abend randalierte ein offensichtlich unter Drogeneinfluss stehender 20-Jähriger in der Goethestraße in Pößneck. Er riss unter anderem zahlreiche Pflastersteine heraus und entleerte zwei Feuerlöscher. Ebenfalls in Pößneck beschädigten vier Jugendliche Dachrinnen/Fallrohre, einen Briefkasten und ein Plasteschild.

