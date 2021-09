Zu so einem Solarfeld wie auf diesem Symbolfoto gehören auch Trafo- und Schaltstationen. In Ringleben waren die das Ziel von Einbrechern

Metalldiebe richten über 50.000 Euro Schaden in Ringlebener Solaranlage an

Ringleben. In Ringleben haben Einbrecher mehr Schaden angerichtet als Beute gemacht.

Einen Schaden von rund 54.000 Euro haben Unbekannte in der Nacht zu Dienstag in Ringleben auf dem Gelände einer Solaranlage an der Ichstedter Straße angerichtet. Wie die Polizei berichtete, seien die Täter gewaltsam durch ein Tor auf das Gelände vorgedrungen.

Dort hätten sie Trafostationen und Feldverteiler aufgebrochen, einzig um Kupferschienen und Kupferkabel zu stehlen. Außerdem bauten die Einbrecher einen Leistungsschalter aus einer Trafostation aus und ließen ihn auf dem Gelände zurück. Durch den Regen wurde der Schalter unbrauchbar. Die Täter entkamen unerkannt.

Jetzt zum TLZ-Newsletter anmelden Täglich wissen, was in meiner Region los ist E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Wer Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 03632/6610, zu melden.

Lesen Sie hier mehr Beiträge aus: Blaulicht.