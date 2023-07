Brand in Salza: Flammen greifen auf zwei Wohnhäuser über

Nordhausen. In der Kantstraße war das Feuer in einem Nebengelass ausgebrochen. Mehrere Gasflaschen wurden dort gesichtet. Im Einsatz sind etwa 150 Feuerwehrleute.

Dunkle Rauchschwaden über Salza ließen am Montagabend gegen 19.45 Uhr von Weitem schon Schlimmes erahnen: In dem Nordhäuser Ortsteil ist es in der Kantstraße zu einem Großbrand gekommen. Zu beklagen ist ein Verletzter, der mit einer Rauchgasentwicklung ins Krankenhaus gebracht wurde. Zwei Wohnhäuser wurden in Mitleidenschaft gezogen, mindestens eines davon ist vorerst unbewohnbar.

Anwohner hatten mehrere Explosionen gehört, alarmierten die Feuerwehr um 19.41 Uhr. Zunächst war von einem Schuppenbrand die Rede.

Völlig ausgebrannt ist auch ein Oldtimer. Foto: Silvio Dietzel

Als die Kameraden am Einsatzort eintrafen, schlugen allerdings meterhohe Flammen hinter einem Haus empor. Entsprechend schwierig gestalteten sich die Löscharbeiten. Die Drehleiter wurde gebraucht. Auch die Wehren entfernterer Ortsteile wurden nachalarmiert, so dass letztlich alle Nordhäuser Wehren gegen die Flammen kämpften. Vize-Berufsfeuerwehrchef Matthias Gropengießer spricht am späten Abend von etwa 150 Einsatzkräften. Auch die Polizei und Kräfte vom Rettungsdienst waren vor Ort.

„Mindestens 20 Mann waren unter Atemschutz im Einsatz“, berichtet Einsatzleiter Sandro Hertel. Möglich wurde das, weil auch der Gerätewagen Atemschutz aus Uthleben half.

Nach 21 Uhr war das Feuer unter Kontrolle. Ein Übergreifen der Flammen auf zwei benachbarte Wohnhäuser allerdings konnte nicht verhindert werden. Auch ein Carport ging in Flammen auf. Zwei Autos, darunter ein Oldtimer, brannten aus. Eine Katze konnte aus einem der Wohnhäuser gerettet werden.

Ohne die Drehleiter ging es nicht. Foto: Marco Kneise

Ursache des Brandes sollen Schweißarbeiten gewesen sein. Bestätigen konnte das die Feuerwehr allerdings nicht. Sie fand in dem Nebengelass, wo der Brand ausgebrochen war, allerdings mehrere Gasflaschen.

Bürgermeisterin Alexandra Rieger (SPD) machte sich vor Ort ein Bild: „Ein ganz großes Lob an die Einsatzkräfte. Wegen der engen Bebauung in der Kantstraße hätte es noch viel schlimmer ausgehen können.“ Dankbar zeigt sie sich auch jenen Anwohnern gegenüber, die spontan Kaffee für die Einsatzkräfte kochten.

Sollten die Bewohner der in Mitleidenschaft gezogenen Häuser nicht andernorts unterkommen, stünden Quartiere für sie in der Rothleimmühle bereit.