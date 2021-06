Missglückte Unkrautbekämpfung: Zwei Brände an einem Tag

Steinach/Mupperg. Zu zwei Bränden musste die Polizei am Dienstag nach Südthüringen ausrücken. Gartenbesitzer hatte versucht, Unkraut zu beseitigen.

Gleich zweimal musste die Feuerwehr am Dienstag wegen Unkrautbekämpfungsmaßnahmen ausrücken.

Wie die Feuerwehr am Mittwoch mitteilt, brannte vormittags eine etwa 1,20 Meter hohe Hecke auf einer Länge von rund sechs Metern in der Kirchstraße in Steinach.

Eine Zypresse fing am Nachmittag in einem Garten in der Straße "Am Sportplatz" in Muppberg (Sonneberg) Feuer. Das schnelle Löschen verhinderte weitere Sachschäden.