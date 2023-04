Mit 1,82 Promille: Betrunkener Autofahrer missachtet Vorfahrt in Kaltennordheim und prallt gegen Auto

Kaltennordheim In der Nacht zum Donnerstag hat ein Autofahrer die Vorfahrt einer 18-Jährigen Fahrerin missachtet. Die Polizei stellte vor Ort einen Atemalkoholwert von 1,82 Promille fest.

In der Nacht zum Donnerstag befuhr ein 48-jähriger Autofahrer die Kirchstraße in Kaltennordheim und wollte in die Straße "Kirchtor" fahren. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 18-Jährigen, der auf der August-Bebel-Straße unterwegs war.

Die Autos prallten zusammen. Dabei wurde niemand verletzt. Laut Polizei stellten die Beamten bei der Unfallaufnahme fest, dass der 48-Jährige alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 1,82 Promille.

Der Mann musste zur Blutabnahme ins Krankenhaus. Außerdem musste er seinen Führerschein abgeben.

