In Westhausen bei Gotha fand am Montagnachmittag eine Polizei-Geschwindigkeitskontrolle statt.

Mit 101 km/h durch Tempo-50-Zone

Nach Angaben der Polizei passierten die Geschwindigkeitskontrolle am Montagnachmittag in Westhausen über 100 Fahrzeuge. Am Ende registrierte die Polizei 13 Geschwindigkeitsüberschreitungen der hier zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h.

Die höchste gemessene Geschwindigkeit lag bei 101 km/h, womit der betroffene Fahrer sich neben einem empfindlichen Bußgeld auch ein Fahrverbot eingebrockt hat.