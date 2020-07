Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mit 138 km/h durch Rudolstadt - Polizei stoppt Raser

Am Sonntagvormittag führten Polizeibeamte in der Herbert-Stauch-Straße in Rudolstadt eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Wie die Polizei am Montag informierte, seien mehrere Fahrzeugführer schneller als die dort zulässigen 70 km/h unterwegs gewesen. Eine Messung sei jedoch herausgestochen.

Auf eine Rekord-Geschwindigkeitsmessung von 138 km/h folgte direkt dahinter ein weiterer PKW mit 133 km/h. Wie sich herausstellte, handelte es sich beim zweiten Fahrzeug um eine zivile Streifenbesatzung der Bereitschaftspolizei, welche den Raser bereits verfolgte, um ihn zur Rechenschaft zu ziehen.

Die stationäre Messung habe dabei den genauen Wert der Überschreitung geliefert und die zivil eingesetzten Polizisten konnten den Raser stoppen. Die rasante Fahrt werde dem Fahrer neben einer empfindlichen Geldbuße vermutlich auch ein mehrmonatiges Fahrverbot einbringen.