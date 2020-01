Meiningen. Mit 144 km/h statt der erlaubten 50 km/h wurde am Sonntag in Meinigen ein Autofahrer von der Polizei geblitzt.

Mit 144 km/h durch 50er Zone

Die Suhler Polizei führte am Sonntag eine Geschwindigkeitskontrolle in Meiningen durch. In der Zeit von 8.40 Uhr bis 14 Uhr passierten insgesamt 1141 Fahrzeuge die Kontrollstelle. Davon fuhren 129 Fahrzeugführer zu schnell.

„Spitzenreiter“ war ein Autofahrer, der die Kontrollstelle mit 144 km/h durchfuhr. Er wird seinen Führerschein bald für längere Zeit abgeben müssen.