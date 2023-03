Mit 240 km/h und über Standstreifen: Wilde Verfolgungsjagd auf der A4 endet mit Motorschaden und Festnahme

Mellingen/Ottendorf-Okrilla. Auf der Flucht hat sich ein Autodieb eine rasante Verfolgungsjagd mit der Polizei von Thüringen bis nach Sachsen geliefert. Erst ein Motorschaden stoppte den unter Drogen stehenden Mann.

Auf der Flucht vor der Polizei ist ein in Mellingen (Weimarer Land) gestohlenes Auto auf der Autobahn A4 bei Ottendorf-Okrilla im sächsischen Landkreis Bautzen mit Motorschaden stehen geblieben. Der 42 Jahre alter Fahrer wurde vorläufig festgenommen, wie die Polizeidirektion Görlitz mitteilte. Er stand unter Drogen.

Der 42-Jährige hatte zuvor den weißen Audi A6 am Feininger Ring gestohlen und fuhr anschließend mit hoher Geschwindigkeit auf der A4 in Richtung Osten. Der Besitzer, der den Diebstahl in der Nacht zum Mittwoch bemerkt hatte, rief die Polizei. Zunächst verfolgten daraufhin zahlreiche Polizisten aus Thüringen den 42-Jährigen. Diese verständigten schließlich ihre sächsischen Kollegen. Die Flucht ging zeitweise mit bis zu 240 km/h über die Autobahn. Dabei nutzte der Autodieb immer wieder den Standstreifen und rammte beinahe einen Lkw. Mehrere Einsatzkräfte der Polizeidirektion Görlitz unterstützten bei der Fahndung und positionierten sich entlang der Autobahn. Auch ein Hubschrauber kam zum Einsatz.

Am Parkplatz Am Eichelberg endete schließlich die Flucht – offenbar war der Motor des Audi geplatzt. Jetzt klickten die Handschellen. Ein Drogentest reagierte laut Polizei positiv auf Amphetamine, woraufhin eine Blutentnahme angeordnet wurde. Das Fahrzeug wurde sichergestellt und der Dieb mit auf die Wache genommen. Ein Kriminaltechniker sicherte Spuren. Die Kriminalpolizei in Jena übernahm die weiteren Ermittlungen in enger Zusammenarbeit mit den sächsischen Kollegen.

Der 42-Jährige befindet sich im Gewahrsam. Ob gegen ihn Haftbefehl erlassen wird, war zunächst unklar. Die Staatsanwaltschaft in Erfurt prüft derzeit einen Haftantrag. Die Ermittlungen dauern an.

