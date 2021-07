Mit 72 km/h viel zu schnell: Transporter mit Anhänger auf A9 gestoppt

Hermsdorf. Weil ein 23-Jähriger mit einem Transporter und Anhänger viel zu schnell auf der A9 unterwegs war, erwartet ihn nun eine empfindliche Geldbuße und ein Fahrverbot.

Eine Zivilstreife der Autobahnpolizei war am Montagmittag auf der A9 bei Hermsdorf in Richtung München unterwegs. Dabei wurde man von einem Transporter mit Anhänger überholt, der deutlich zu schnell fuhr. Der Transporterfahrer erreichte demnach in einer Tempo-80-Zone eine Spitzengeschwindigkeit von 152 km/h.

Der Fahrer wurde von den Zivilpolizisten kurz vor der Anschlussstelle Lederhose gestoppt. Der 23-Jährige muss nun mit einem Bußgeld in Höhe von 1200 Euro rechnen. Zudem erhielt der Mann zwei Punkte und muss seinen Führerschein für drei Monate abgeben.