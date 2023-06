Mit 93 km/h durch 50er Zone: Zahlreiche Raser gehen Polizei in Apolda ins Netz

Apolda. Zahlreiche Verstöße hat die Polizei bei Geschwindigkeitskontrollen in Apolda festgestellt. Das ist die Bilanz des Einsatzes:

Bei Geschwindigkeitskontrollen hat die Polizei am Dienstag in Apolda 44 Verwarngelder und 23 Bußgelder und ein Fahrverbot verhängt. Demnach passierten zwischen 6 und 14 Uhr insgesamt 882 Fahrzeuge die Messstelle in der 50er Zone im Bereich Leipziger Straße/An der Ringpromenade.

Die höchst gemessene Geschwindigkeit betrug 93 km/h, so die Polizei.

