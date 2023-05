Mit dem E-Scooter bekifft durch Nordhausen

Der Mann gab an, Cannabis konsumiert zu haben.

Nordhausen. Kiffen und E-Scooter fahren passt nicht zusammen. Wie die Nordhäuser Polizei auf Fahrer aufmerksam wurde und was die Konsequenz ist.

Am Samstag gegen 16:30 Uhr wurde in der Halleschen Straße im Rahmen einer Polizeikontrolle ein 47-jähriger Fahrer eines E-Scooter angehalten. Der Mann gab an, Cannabis konsumiert zu haben. Auch der vor Ort durch die Beamten durchgeführte standardisierte Fahrtüchtigkeitstest erhärtete den Verdacht hinsichtlich des Konsums von Drogen.

Eine Blutentnahme wurde im Krankenhaus durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.