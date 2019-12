Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Straße 12 Stunden gesperrt: Mit Holzstämmen beladener Lkw verunglückt bei Wüstheuterode

Eine fast zwölfstündige Straßensperrung auf einer Landstraße wurde am Dienstag von einem umgekippten Holzlaster verursacht. Der Fahrer war kurz nach 16 Uhr auf einem Waldweg zwischen Wüstheuterode und Vatterode unterwegs. Aufgrund des aufgeweichten Bodens kippte der mit Langholz voll beladene Anhänger um. Die Holzstämme rollten auf die Landstraße.

Im Einsatz waren 25 Rettungskräfte von den Feuerwehren Wüstheuterode, Uder, Vatterode und Heiligenstadt sowie ein Rettungswagen und der Notarzt. Die Kameraden aus Wüstheuterode und Vatterode alarmierten sofort nach.

Die Vatteröder sperrten die Straße und kümmerten sich um die Umleitung des Verkehrs. Die Heiligenstädter rückten mit dem Gefahrgutwagen an, weil der Lkw Diesel verlor. Sie pumpten rund 300 Liter Kraftstoff ab. Für die Wüstheuteröder und Vatteröder Feuerwehrleute war der Einsatz erst in der Nacht um 1.15 Uhr beendet. Die Bergungs- und Räumarbeiten dauerten bis in die Nacht an.

Der Fahrer des Holzlasters wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Schaden von rund 50.000 Euro, schätzt die Polizei.