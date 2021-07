Mit Straßenbahn kollidiert und verletzt - Jungs-Schlägerei endet mit Streit zwischen Eltern und Bruder

Erfurt. Außerdem mussten Nachbarn einem Mann eine Waffe abnehmen und eine Diebestour einer Teenagerin wurde beendet. Das sind die Meldungen der Polizei für Erfurt.

Mit Straßenbahn kollidiert und verletzt

Zu einem Zusammenstoß zwischen einer Straßenbahn und einem Pkw kam es Mittwochnachmittag in der Magdeburger Allee. Eine 33-jährigere Autofahrerin wollte auf Höhe der Breitscheidstraße verbotswidrig nach links in den Waidmühlenweg abbiegen. Dabei übersah die Frau eine herannahende Straßenbahn und es kam zum Zusammenstoß. Die Autofahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Ihr Auto wurde arg in Mitleidenschaft gezogen und musste abgeschleppt werden. An der Tram entstand ebenfalls Sachschaden. Passagiere wurden glücklicherweise nicht verletzt.

Nachbarn nehmen Waffe ab

Seinen Augen traute Mittwochnachmittag ein Erfurter Ehepaar kaum, als es ihren Nachbarn sturzbetrunken vor dem Haus in der Krämpfervorstadt entdeckte. Der 63-Jährige hantierte mit einer Schreckschusswaffe herum. Als sie sahen, dass der Mann gestürzt war, nutzten sie die Chance und nahmen dem Trunkenbold die Waffe ab. Polizeibeamte stellten sie sicher. Zu einem Atemalkoholtest war der Betrunkene nicht in der Lage. Er musste aufgrund seines Zustandes ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Schlägerei zwischen zwei Jungen endet in Streit mit Eltern und Bruder

Auf einem Bolzplatz im Norden der Stadt gerieten Mittwochnachmittag zwei Teenager aneinander. Die 13- und 15-jährigen Jungs schlugen und verletzten sich dabei. Der 13-jährige Beteiligte flüchtete in den Bereich des Boyneburgufers. Dort kam es zu einer weiteren Auseinandersetzung zwischen den Eltern des Jungen sowie dem Bruder des 15-Jährigen. Bei der Rangelei wurden der Vater sowie sein 22-jähriger Kontrahent leicht verletzt. Die Beamten fertigten mehrere Anzeigen wegen Körperverletzung.

Gutes Gespür der Ladendetektive

Ein abruptes Ende nahm Mittwochmittag die Shoppingtour einer 16-Jährigen. Die junge Dame war in einem Bekleidungsgeschäft am Anger bei dem Versuch erwischt worden, zwei Basecaps und mehrere Bekleidungsstücke zu stehlen. Ein Ladendetektiv hatte das Treiben beobachtet. Bei der Durchsuchung ihrer Sachen stellte sich heraus, dass sie in anderen Geschäften bereits erfolgreich auf Diebestour gewesen war. In vier Läden hatte die Diebin zugeschlagen und Jeans, Shorts, Unterwäsche und Oberteile entwendet.

Der Wert der Beute beläuft sich auf ca. 150 Euro. Die Sachen wurden der 16-Jährigen abgenommen und den Läden ausgehändigt. Gegen die Diebin wurde Anzeige erstattet.

Ebenfalls am Anger ließ am Nachmittag ein 33-jähriger Dieb in einem Elektronikfachmarkt Kopfhörer für knapp 200 Euro mitgehen. Auch er wurde von einem Ladendetektiv erwischt.

Buntmetalldiebe

Diebe schlugen auf einer Baustelle am Herrenberg zu. Die ungebetenen Gäste verschafften sich in der Nacht zu Mittwoch Zutritt zu dem im Bau befindlichen Gebäude und stahlen mehrere Strom- und Lichtkabel. Die Beute hat einen Wert von ca. 1.500 Euro.

Auto zerkratzt und Reifen zerstochen

In der Nacht zu Mittwoch wurde in der Schillerstraße ein parkendes Auto massiv beschädigt. Unbekannte hatten alle Reifen zerstochen und den Lack des Mazdas zerkratzt. Der Schaden wird auf ca. 4.000 Euro geschätzt. Wer für die Aktion verantwortlich ist, ist bisher nicht bekannt.

