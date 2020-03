Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mode-Diebe verursachen hohen Sachschaden in Suhl

Wie die Polizei am Montag informiert, drangen in der Nacht von Samstag zu Sonntag Unbekannte in ein Modegeschäft in der Gothaer Straße in Suhl ein. Demnach gelangten sie durch ein Kellerfenster in den Verkaufsbereich. Hier stahlen so eine große Menge an hochwertigen Modeartikeln und konnten anschließend unbemerkt vom Tatort flüchten. Währenddessen verloren die Täter verschiedene Etiketten, Kleiderbügel sowie ein paar Modeartikel selbst.

Wie die Polizei weiter mitteilt, beschädigten die Unbekannten beim Verlassen des Geschäfts ein vor dem Laden abgestelltes Auto. Der Gesamtschaden wird derzeit auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt.

Einen von zwei Mode-Dieben gestellt

Bereits am Samstagnachmittag wurde der Suhler Polizei ein Diebstahl aus einem Modegeschäft in der Friedrich-König-Straße gemeldet. Hier hatten zwei Männer mehrere Jacken samt Kleiderbügeln gestohlen. Ein informierter Sicherheitsdienst verfolgte die beiden Diebe, nachdem sie aus dem Geschäft geflüchtet waren. Kurze Zeit später entdeckte dieser beide Männer, als sie sich gerade hinter parkenden Autos versteckt hatten, um ihre Diebesware in Rucksäcke zu verstauen.

Als die Frau vom Sicherheitsdienst die Männer ansprach, soll einer der beiden ohne Vorwarnung versucht haben, nach ihr zu treten und sie zu schlagen. Die Frau konnte sich demnach mit dem Einsatz von Pfefferspray erfolgreich gegen die Attacke wehren. Allerdings nutzte der andere Dieb das Durcheinander und konnte sich unbemerkt aus dem Staub machen. Den mutmaßlichen Mittäter, ein 31-Jähriger, konnte das Sicherheitspersonal bis zum Eintreffen der Polizei festhalten.

Der geflüchtete Dieb wird wie folgt beschrieben:

südländisches Aussehen,

auffällig klein,

hagere Figur,

schwarze Haare,

zur Tatzeit trug er eine schwarze Jacke und eine blaue Jeanshose.

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681/369 225 bei der Polizei in Suhl zu melden.