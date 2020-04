Möhra. Eine Reiterin ist am Sonntagnachmittag in Möhra (Wartburgkreis) von ihrem Pferd gestürzt, als sich das Tier vor einem Moped erschrak.

Moped erschrickt Pferd: Reiterin stürzt und verletzt sich

Wie die Polizei am Dienstag mitteilt, gab der 16-Jährige zu Protokoll, das er in der Waldfischer Straße zwei Pferde überholen wollte. Da es Gegenverkehr gab, konnte er dies jedoch nicht tun und fuhr deshalb langsam den beiden Huftieren hinterher. Ein Pferde blieb dann stehen und schlug nach hinten aus, woraufhin er mit seinem Moped stürzte. Auch die Reiterin fiel von ihrem Pferd.

Die Beteiligten tauschten demnach ihre Kontaktdaten aus. Denn am Abend rief die vom Pferd gestürzte Frau bei der Mutter des Mopedfahrers an und teilte ihr mit, sich beim Unfall verletzt zu haben. Daraufhin rief die Mutter bei der Polizei an.

Diese hat nun die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.