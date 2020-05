Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mopedfahrer bei Unfall im Kyffhäuserkreis verletzt

Ein 65-Jähriger fuhr laut Polizei am Sonntagvormittag mit seinem Moped aus einem anderen Straßenteil des Bretlebener Weges auf den Bretlebener Weg auf. Hierbei überfuhr er den abgesenkten Bordstein und beachtete dabei den von links kommenden vorfahrtsberechtigten Mercedes nicht.

Dadurch kam es zum Zusammenstoß, wodurch der Mopedfahrer auf die Motorhaube vom Auto fiel und sich im weiteren Verlauf auf die Straße abrollte.

Der Mopedfahrer erlitt dabei eine Verletzung am Fuß. Am Moped entstand Sachschaden in Höhe von rund 100 Euro und am Mercedes in Höhe von rund 1500 Euro.

