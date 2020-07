Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mopedfahrer bei Unfall schwer verletzt – Geschirrspüler löst Brand aus

Ein 17-Jähriger hat sich am Mittwochabend gegen 20 Uhr bei einem Unfall in Sondershausen schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, verlor er auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über seine Simson und stürzte, als er den Kreisverkehr aus Richtung Joseph-Heydn-Straße in Richtung Erfurter Straße verlassen wollte.

Der 17-Jährige wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Am Moped entstand ein Schaden von etwa 100 Euro.

Geschirrspüler verursacht Brand

In der Nacht zum Donnerstag brannte es in Bad Frankenhausen kurz vor 2 Uhr in einem Wohnhaus in der Bahnhofstraße. Laut Polizei bemerkte das Ehepaar, das die betroffene Wohnung bewohnt, den Brand und konnte ihn selbstständig löschen. Zur endgültigen Brandbekämpfung sei auch die Feuerwehr zum Einsatz gekommen.

Beide Bewohner wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht, das sie inzwischen aber wieder verlassen konnten. Ersten Ermittlungen zufolge war ein technischer Defekt an einem Geschirrspüler für das Feuer verantwortlich. Die Höhe des entstandenen Schadens beläuft sich auf etwa 5000 Euro.

