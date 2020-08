Greiz. Ein 16-Jähriger hat sich am Mittwoch in Greiz eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mopedfahrer flüchtet vor Polizei – Fußgänger muss zur Seite springen

Am Mittwoch, gegen 19.15 Uhr, wollten Polizisten in der Feldschlößchenstraße in Greiz einen Simson-Fahrer kontrollieren. Anstatt anzuhalten, flüchtete er mit seinem Moped in Richtung Am Hirschberg. Hier fuhr der 16-Jährige auf einen Fußgängerweg, sodass ein Passant dort zur Seite springen musste.

Laut den Angaben der Polizei konnte der Fahrer zunächst flüchten, bis er gegen 19.45 Uhr von der Polizei angehalten werden konnte. Wie sich herausstellte, hatte er das Moped getunt, dafür aber keine erforderliche Fahrerlaubnis. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, das Moped wurde sichergestellt.

Zeugen der Verfolgungsfahrt, insbesondere der Passant, der zur Seite springen musste, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, in Verbindung zu setzen.

Weitere Blaulichtmeldungen