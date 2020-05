Mopedfahrer in Sömmerda flüchtet vor Polizei und fährt in Sackgasse

In der Nacht auf Dienstag wollten Polizisten in Sömmerda einen Mopedfahrer kontrollieren. Der 30-Jährige flüchtete, landete aber in einer Sackgasse. Dort konnte der Mann derart in die Enge getrieben werden, dass er von seinem Moped springen und zu Fuß flüchten musste. Dabei rannte er einen Außenspiegel des Streifenwagens ab. Schließlich konnte er gefasst werden.

Schnell war klar, warum der Mopedfahrer versucht hatte, sich den polizeilichen Maßnahmen zu entziehen: Der 30-Jährige besaß 1. keine gültige Fahrerlaubnis, an der Simson waren 2. abgelaufene Kennzeichen angebracht, der Fahrer stand 3. unter Drogen und hatte zu guter Letzt Böller ohne Prüfzeichen dabei.

