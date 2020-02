Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Motorradfahrer auf B4 schwer verletzt – Polizei sucht flüchtigen Unfallverursacher

Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 4 ist am Freitag ein 35-Jähriger schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, waren der Unfallverursacher und der Motorradfahrer gegen 12.30 Uhr aus Richtung Sondershausen in Richtung Nordhausen unterwegs, als sich der Verkehr an einer Roten Ampel an der A38-Anschlussstelle Sundhausen staute.

Als das erste Fahrzeug an der Ampel zum Stillstand gekommen sei, scherte das dahinter befindliche Fahrzeug plötzlich aus. Im selben Moment habe sich der 35-jährige Honda-Fahrer bereits neben dem Unfallverursacher befunden. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge, wobei der Motorradfahrer nach links von der Fahrbahn abkam und schwer verletzt wurde. Der Unfallverursacher fuhr davon. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen und insbesondere zum Fahrzeug des Unfallverursachers machen? Hinweise nimmt die Landespolizeidirektion Nordhausen oder jede andere Dienststelle entgegen.