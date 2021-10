Motorradfahrer bei Unfall nahe Kleinneuhausen schwer verletzt

Kleinneuhausen. Schwer verletzt hat sich ein Motorradfahrer bei einem Unfall in der Nähe von Kleinneuhausen. Der 40-Jährige wurde mit einem Hubschrauber in die Klinik geflogen.

Am Freitagnachmittag war ein 40-jähriger Motorradfahrer auf der Straße von Vogelsberg nach Kleinneuhausen unterwegs. Ausgangs einer Linkskurve geriet er in den Straßengraben und stürzte hier. Dabei wurde der Mann schwer verletzt und musste anschließend mit dem Hubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Dafür wurde die Straße voll gesperrt. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, das der Motorradfahrer nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Am Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von 2000 Euro.

Die Vollsperrung gefiel laut Angaben der Polizei einem 36-jährigen Mann nicht, welcher durch Beleidigungen negativ auffiel. Eine entsprechende Anzeige folgte.