Motorradfahrer fährt über Schotter und stürzt - 23-Jähriger wird schwer verletzt

Reurieth. Steine sind einem Motorradfahrer in Südthüringen zum Verhängnis geworden. Der Mann wurde bei einem Sturz so schwer verletzt, dass er mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht wurde.

Ein Motorradfahrer ist zwischen Reurieth und Zeilfeld im Landkreis Hildburghausen über Schotter gefahren, gestürzt und schwer verletzt worden.

Der 23-Jährige kam am Mittwochabend in einer Kurve ins Straucheln, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Steine sind laut Polizei durch Regen auf die Straße gespült worden.

Der Mann verlor die Kontrolle, stürzte, rutschte über die Straße und eine angrenzende Wiese und kam an einem 50 Meter entfernten Baum zum Liegen. Er kam schwerverletzt mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus.

