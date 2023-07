Motorradfahrer kollidiert beim Überholen mit Auto: Unfall mit einem Schwer- und zwei Leichtverletzten nahe Starkenberg

Starkenberg Bei einem Unfall im Altenburger Land ist ein 59-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt worden. Beim Überholen war er seitlich mit einem Auto kollidiert.

Am Mittwoch gegen 11.40 Uhr war ein 59-jähriger Motorradfahrer auf der L 1361 in Richtung Starkenberg unterwegs. Wie die Polizei mitteilte, setzte der Mann zum Überholen an. Trotz Ausweichmanöver des Autos im Gegenverkehr kam es zum seitlichen Zusammenstoß.

Der Motorradfahrer kam dadurch zu Fall und verletzte sich schwer. Auch die beiden Insassen des Autos im Alter von 59 und 60 Jahren wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Alle drei Verletzten kamen in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren zudem nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Die Straße musste zum Teil voll gesperrt werden. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.