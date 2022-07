Motorradfahrer kommt von Straße ab und wird schwer verletzt

Ein 57-jähriger Motorradfahrer ist am Freitag gestürzt und wurde schwer verletzt. (Symbolbild).

Oberhof Die strahlende Sonne hat am Freitagnachmittag einen Motorradfahrer im Landkreis Schmalkalden-Meiningen von der Straße abgebracht - er erlitt dabei schwere Verletzungen.

Wie die Polizei am Samstagmorgen mitteilte, wurde der 57-Jährige in einer Kurve zwischen Oberhof und Gehlberg-Schmücke so stark durch die Sonne geblendet, dass er die Fahrbahn nicht mehr sah.

Der Mann verletzte sich bei dem Sturz schwer und wurde in eine Klinik gebracht. Der Sachschaden am Motorrad beträgt etwa 5000 Euro.

