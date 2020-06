Werther. Der Mann verlor am Montagabend auf der Landstraße die Kontrolle über seine Maschine.

Motorradfahrer nach Unfall bei Werther verletzt

Mit Verletzungen kam ein Motorradfahrer am Montagabend ins Krankenhaus. Wie die Polizei mitteilt, war der 44-Jährige gegen 23.20 Uhr auf der Landstraße 3080 aus Richtung Wipperdorf in Richtung Werther unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Zweirad verlor und stürzte. Am Motorrad entstand Schaden.