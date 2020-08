Schmerfeld. Eine 49-jährige Motorradfahrerin ist am Samstagabend in einen Straßengraben gestürzt. Die Frau wurde bei dem Unfall verletzt.

Am Samstagabend zog sich eine 49 Jahre alte Motorradfahrerin bei einem Unfall auf der K 27 Verletzungen zu. Wie die Polizei mitteilte, war die Frau mit ihrer Suzuki aus Rheinsfeld in Richtung Schmerfeld unterwegs, als sie in einer scharfen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam und in den Straßengraben stürzte.

Sie wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht, am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

