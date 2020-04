In der Nacht Ostermontag geriet gegen 0.30 Uhr ein geparkter Motorroller vor dem Hauseingang Fritz-Erbe-Straße 23 in Eisenach in Brand. Drei Anwohner des Mehrfamilienhauses erlitten auf Grund der Rauchgasentwicklung Verletzungen.

Motorroller steht in Eisenach lichterloh in Flammen

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Motorroller steht in Eisenach lichterloh in Flammen

Aus bislang ungeklärter Ursache fing ein geparkter Motorroller vor dem Eingang Fritz-Erbe-Straße 23 in Eisenach in der Nacht auf Ostermontag Feuer. Zwei Anwohnern gelang es, mit einem Feuerlöscher den Brand zu löschen. Drei Anwohner des angrenzenden Mehrfamilienhauses erlitten aufgrund der Rauchgasentwicklung Verletzungen. Die Fassade des Wohnblocks wurde zunächst durch das Feuer und später weiter beim Einsatz der Feuerwehr beschädigt, die in der Dämmung nach versteckten Glutnestern fahndete. Eine Straftat wird von der Polizei nicht ausgeschlossen, die zu dem Brand ein Ermittlungsverfahren eröffnete. Hinweise zum Sachverhalt werden an die Polizei Eisenach erbeten unter der Rufnummer 03691/ 2610 mit der Hinweisnummer 0084283/2020.