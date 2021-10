Munition in Sömmerda entdeckt

Sömmerda. Abgestellt war sie an einer Bushaltestelle.

Donnerstagabend machte laut Polizeimeldung ein 27-Jähriger einen ungewöhnlichen Fund an einer Bushaltestelle in der Offenhainer Straße. Dort habe eine Tüte gestanden, in der beim hinein sehen mehrere scharfe Patronen auszumachen waren, heißt es weiter. Diese wurden von Beamten sicher gestellt. Die Polizei betont, dass Munition bei der Waffenbehörde zu entsorgen ist. Die Polizei eröffnete ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz gegen Unbekannt.

