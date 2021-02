Mutmaßlicher Drogendealer aus Weimar zu Haftstrafe verurteilt

Gleich zwei Mal kurz hintereinander geriet ein 30-jähriger Mann aus Weimar vor gut einem halbem Jahr ins Visier von Beamten der Polizeiinspektion Weimar. Durch einen Zeugenhinweis wurden im September 2020 in der Wohnung des Mannes laut Polizei eine größere Menge an Betäubungsmittel gefunden und sichergestellt. Weiterhin habe der Mann etwa 5000 Euro Bargeld in sogenannter "szenetypischer Stückelung" in seiner Wohnung gehabt.

Nur vier Tage nach der Durchsuchung wurden die Beamten bei der Kontrolle des Mannes erneut fündig. Er transportierte im Lieferfahrzeug einer Weimarer Pizzeria gerade 200 Gramm Marihuana, als er kontrolliert wurde. Auch in der Wohnung konnte anschließend erneut eine große Menge an Betäubungsmittel und Bargeld aufgefunden und sichergestellt werden.

Am Montag fiel vor dem Amtsgericht Weimar das Urteil gegen den jungen Mann. Wegen des unerlaubten Handel treiben mit Betäubungsmittel in mehreren Fällen wurde der 30-Jährige zu einer Freiheitsstrafe von 2 Jahren und 6 Monaten verurteilt, wobei das Urteil noch nichts rechtskräftig sei, hieß es am Dienstag von der Polizei.